Пропавшего в 1954 году итальянского лыжника опознали с помощью поста на "Фейсбуке"

Представителям итальянской полиции удалось опознать найденные в 2005 году останки итальянского альпиниста Анри Ле Мансе, который пропал в Пеннинских Альпах в 1954 году. Установить истину отчаявшимся стражам порядка помог пост в "Фейсбуке", сообщает Polizia Distato.

Останки альпиниста нашли почти 13 лет назад на подходе к вершине Маттерхорн. Возле тела лежали часы, очки, лыжи и фрагменты рубашки, на которых не было опознавательных знаков. Погибший был 1,75 метра ростом, ему было до 30 лет.

Полицейские итальянской долины Валле-д’Аоста не смогли установить причину гибели альпиниста. По их словам, туриста не стало в начале весны 1944 или 1945 года на высоте более трех километров.

Личность покойного пытались установить разными способами, в том числе, с помощью ДНК-тестов. Никаких результатов это не дало. Тогда стражи порядки опубликовали некоторую информацию о деле в своем официальном "Фейсбуке".

Спустя несколько недель со стражами порядка связались родственники покойного. Жительница Франции Эмма Нассем написала, что, скорее всего, была знакома с погибшим альпинистом.

Француженка предположила, что останки могли принадлежать ее дяде Анри Ле Мансе. Нассам связала полицейских с 94-летним младшим братом альпиниста Роджером.

Тот рассказал, что Анри родился в 1919 году, а пропал в начале весны 1954 года. По словам Роджера, его брат любил горные походы и никогда не боялся опасностей, которые скрывали в себе горы.

На старой фотографии француз был запечатлен в очках, похожих на те, что были найдены рядом с телом альпиниста. После повторного анализа ДНК предположения полицейских подтвердились.