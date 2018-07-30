Родственники погибшей жены Романа Полански разрешили Тарантино снять об этом фильм
Сестра актрисы Шерон Тейт, бывшей жены режиссера Романа Полански, которую убили представители банды Чарльза Мэнсона, дала Квентину Тарантино согласие на экранизацию этой трагической истории. Сначала Дебра Тейт была против, но после встречи с режиссером изменила свое мнение, сообщает TMZ.
Новая картина Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" уже снимается. Ранее сообщалось, что в СМИ попали кадры c площадки.
Режиссер добился личной встречи с сестрой убитой актрисы после того, как узнал, что та скептически относится к его проекту. В процессе беседы Тарантино удалось получить согласие Тейт на съемки.
Дебра Тейт поблагодарила авора за картины за то, что он согласился сместить дату релиза фильма на две недели. Таким образом, выход картины не совпадает с 50-летием убийства супруги Полански.
Американка добавила, что фильм окажется вовсе не таким, каким его представляют поклонники Тарантино, мастера жестоких и откровенных сцен.
Известно, что в "Однажды в Голливуде" снимаются Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.
Сейчас
Умер актер "Современника" Сергей Шеховцов
Картина дня
-
Украина - родина слонов: чем удивил новый учебник
- Стали известны последние данные о состоянии Кобзона
- Очевидец снял на видео стрельбу в иркутской многоэтажке
- Пожар в Адлере: дом мог загореться от мангала
- Войновича проводили в последний путь аплодисментами
Самое читаемое
-
В Москве дочери втроем зарезали "положительного" отца-насильника
- Самолет S7, в который попала молния, не долетел до Питера
- Очевидец ДТП с артистами под Москвой рассказал, что произошло
- Убийство криминального авторитета в Новокузнецке попало на видео
- "Князь Владимир выступал за безвиз": Порошенко снова стал посмешищем
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- aguar назвал российские цены на электрический кроссовер I-Pace
- Цены на бензин в России по-прежнему растут
- Mercedes-Benz представил самый компактный седан (он будет и в России!)
- Путин снова пересел на Mercedes
Экономика
-
Взрыв технологичного "пузыря". Это только начало
- США: неудачная корпоративная отчетность затмила сильную статистику
- Эрдоган просит расширить БРИКС
- "Экономическая ценность" футбольных голов
- Путин подписал закон об обязанности угонщиков компенсировать ущерб за повреждение машины
Недвижимость
-
Странные дома: кто живет в доме-крокодиле
- В Барнауле продали квартиру с мумией
- Самолет в джунглях превратили в отель
- Дача за миллион: что получит покупатель
- Booking.com больше не работает в Крыму
Вести.Медицина
-
Как определить, есть ли в рыбе паразиты
- Сахар улучшает память. Но только после 60-ти
- Химикаты в фастфуде и упакованных продуктах токсичны для детей
- 5 вещей, которые женщины не должны делать со своей грудью
- Есть вопрос: чем опасна отбеливающая зубная паста
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Депутат Сергей Жигарев и модель Ольга Синтюрева встретились на очной ставке
- Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове ранее проходил стажировку в милиции
- Тимати и Егора Крида могут арестовать на 15 суток
- Момент падения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
- В Москве схвачены 19 работников автосалонов, "кинувших" покупателей на 50 миллионов
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Интеллектуальная транспортная инфраструктура столицы
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Москвичи увидели Кровавую Луну и великое противостояние Марса
- Судебные приставы вышли на охоту
- Из Италии в Китай - за 20 минут: выходные в Москве
- Арбузы даже на обочинах: где их не стоит покупать
- Легенда с молотка: знаменитый ресторан "Прага" выставлен на торги
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
На Марсе есть вода! Астрономы обнаружили огромное озеро
- Кошачьи паразиты могут сделать людей более предприимчивыми
- Искусственные эмбрионы грызунов достигли ключевого этапа развития
- "Вычислена" самая большая в истории нога динозавра
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
"Творческих планов - громадье". Интервью с Владимиром Васильевым
- Глыба в литературе. Владимир Маяковский
- Назван фильм, который откроет 75-й Венецианский кинофестиваль
- "Линия жизни" Нани Брегвадзе