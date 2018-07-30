Родственники погибшей жены Романа Полански разрешили Тарантино снять об этом фильм

Сестра актрисы Шерон Тейт, бывшей жены режиссера Романа Полански, которую убили представители банды Чарльза Мэнсона, дала Квентину Тарантино согласие на экранизацию этой трагической истории. Сначала Дебра Тейт была против, но после встречи с режиссером изменила свое мнение, сообщает TMZ.

Новая картина Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" уже снимается. Ранее сообщалось, что в СМИ попали кадры c площадки.

Режиссер добился личной встречи с сестрой убитой актрисы после того, как узнал, что та скептически относится к его проекту. В процессе беседы Тарантино удалось получить согласие Тейт на съемки.

Дебра Тейт поблагодарила авора за картины за то, что он согласился сместить дату релиза фильма на две недели. Таким образом, выход картины не совпадает с 50-летием убийства супруги Полански.

Американка добавила, что фильм окажется вовсе не таким, каким его представляют поклонники Тарантино, мастера жестоких и откровенных сцен.

Известно, что в "Однажды в Голливуде" снимаются Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.