Дело бывшей жены Джигарханяна передано в суд

Уголовное дело в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской, экс-гендиректора театра Армена Джигарханяна, направлено в суд. Женщина обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении этих сведений в СМИ.

"По версии следствия, женщина организовала установку в одном из рабочих кабинетов театра бескорпусной видеокамеры, которая была вмонтирована в потолочный плинтус в целях ведения скрытого видеонаблюдения", — рассказала "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Позднее кадры, сделанные этой камерой, были показаны в эфире одного из телеканалов.

Скандал вокруг отношений Армена Джигарханяна и его жены Виталины Цымбалюк-Романовской разгорелся осенью2017 года после того, как знаменитый артист обвинил свою супругу в обмане и заявил о намерении развестись с ней. Через некоторое время Виталина уволилась из театра, а развод официально состоялся 27 ноября. Цымбалюк-Романовская попыталась обжаловать это решение, однако Кунцевский суд Москвы оставил в силе решение о разводе 82-летнего режиссера.