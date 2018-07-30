Германия выдала России Ковальчука, обвиняемого в поставках аргентинского кокаина

Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука.

Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Жеребенков, отметив, что его клиент помешен в московский следственный изолятор "Матросская тишина", очень устал и отказался от дачи показаний, сославшись на статью № 51 Конституции РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом").

Жеребенков не сообщил, когда его подзащитный прибыл в Россию. Известно, что адвокаты Ковальчука в Германии обжаловали данное решение, так как они не были уведомлены об экстрадиции.

Ранее сообщалось о том, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков – 362 килограмма — на европейский рынок. Установлено, что партия кокаина, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

Следствие пришло к выводу, что организатором преступной группы был Ковальчук. Правоохранительные органы России, Аргентины и Германии задержали по данному делу шесть человек.

12 апреля 2018 года Генеральная прокуратура России обратилась к Германии с просьбой выдать Ковальчука.