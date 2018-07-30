Россия выиграла у Украины спор о вагонах

Представители Всемирной торговой организации (ВТО) не нашли нарушений по иску Украины об ограничениях поставок в Россию вагонов и стрелок. Ранее Украина выразила недовольство ограничениями на поставки в РФ железнодорожных объектов, сообщает "Интерфакс".

Украина подала иск в ВТО в октябре 2015 года. По словам истца, Россия с 2013-го необоснованно вводила ограничения на поставку вагонов с Украины. По мнению заявителя, ограничения касались продукции Крюковского вагоностроительного завода, Днепропетровского завода стрелочных переводов, "Азовзагальмаша" и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД".

Украинская сторона заявила, что из-за этих проблем экспорт с Украины товаров "группы 86" сократился с 1,7 миллиарда долларов в 2013 году до 51 миллиона в январе-июле 2015 года.

В ответ на это представитель Минэкономразвития РФ пояснял, что ограничения были связаны с проблемами с сертификацией украинской продукции. Позиция российской стороны заключается в том, что наша страна действует в полном соответствии с правилами ВТО.