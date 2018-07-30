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30 июля 201815:56

Умер актер "Современника" Сергей Шеховцов

фото: kino-teatr.ru

На 57-м году жизни скончался актер театра "Современник" Сергей Шеховцов. Причина смерти – остановка сердца, говорится на странице театра в Facebook. У актера остались жена и два сына.

Шеховцов начинал в "Современнике-2" после окончания Школы-студии МХАТ, потом долгие годы так или иначе сотрудничал с театром. Последние роли у него были в спектаклях "ГенАцид. Деревенский анекдот" и "Не становись чужим".

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