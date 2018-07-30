Левандовский хочет в "Реал". "Бавария" его не отпускает

Лидер футбольной сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский в узком кругу заявил, что мечтает перейти в мадридский "Реал". Но главная проблема состоит в том, что немецкий суперклуб не хочет расставаться в поляком, у которого контракт до 2021 года.

Испанская Marca сообщила, что агент футболиста Пини Захави уже отправился в столицу Испании, чтобы лично переговорить с представителями "Реала". "Королевский клуб" готов заплатить разумную цену за Левандовского, но при этом не хотел бы конфликта с "Баварией" из-за хороших отношений с немецким клубом.

В свою очередь, главный тренер клуба из Мюнхена Нико Ковач оценил вероятность ухода Левандовского: "Здесь нет ничего нового. Очевидно же, что он не покинет клуб. Он топ-форвард, и мы, разумеется, не хотим с ним расставаться. Хотим многого с ним добиться. В новом сезоне он забьет много голов".

По словам Ковача, поляк заигрывает с идеей ухода. "Но то, что хочет он, – это одно, а то, что хочет клуб, – это другое, — цитирует наставника "Баварии" Sky Sport Germany. – Он связан контрактом, не знаю, на какой срок. И он, конечно, будет оставаться с нами как можно дольше".