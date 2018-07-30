"Московское кино": бесплатные летние показы начнутся 1 августа

30 бесплатных летних кинотеатров начнут работать в Москве с 1 августа и продолжат вплоть до Дня города 9 сентября. Москвичи смогут увидеть более 150 фильмов и мультфильмов. Киносезон пройдет в рамках проекта "Московское кино", сообщил министр культуры Москвы Александр Кибовский.

По данным РИА Новости, 30 кинотеатров под открытым небом откроются не только в центре города – площадки разместят в каждом округе Москвы (например, в Измайловском парке, Парке Победы на Поклонной горе, парке Печатники и Воронцовском парке).

Кинотеатры будут работать со среды по воскресенье. В будние дни показы пройдут с 11.00 до 22.00, в выходные — с 10.00 до 22.00. Каждый кинотеатр рассчитан на 200 мест, однако зрители могут прийти со своими стульями или расположиться на траве.

Проект организован столичным департаментом культуры совместно с подведомственным госучреждением департамента "Московское кино". В рамках киносезона организуют творческие встречи с представителями кинематографа, мастер-классы по актерскому мастерству, детские развлекательные программы.