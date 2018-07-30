Лидера фанатской группировки ЦСКА задержали по делу об убийстве

Столичные правоохранители задержали Дмитрия Денисова, одного из лидеров фанатской группировки футбольного ЦСКА Еinfach Jugend. По сведениям из полиции, именно Денисов устроил массовую драку на Курском вокзале, в результате которой был убит болельщик армейцев.

Как уже сообщали Вести.Ru, убитым поклонником ЦСКА оказался Игорь Соколовский, который ехал из Питера с товарищем на матч Суперкубка, который проходил в Нижнем Новгороде. Во время поездки у друзей возник конфликт с попутчиком, который вызвал подмогу – фанатов из Еinfach Jugend. В Москве питерцев поджидала группа из 20 человек, в ходе потасовки Соколовский был убит, а его товарищ – ранен.

Ранее стало известно, что органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело об убийстве. При этом восемь хулиганов задержаны по горячим следам, напоминает Чемпионат.Ru, остальных ищут.