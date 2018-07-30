Женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП в ХМАО. Видео

Утром в минувшую субботу, 28 июля, на трассе под городом Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

На записи видно, что Ford обогнал попутные транспортные средства по "встречке". Не исключено, что его действия могли спровоцировать водителя, ехавшего навстречу, совершить маневр уклонения, после которого он не справился с управлением и вылетел на соседнюю полосу, где столкнулся с двумя легковушками.

По утверждению автора ролика, в результате инцидента травмы получили женщина и ребенок, находившиеся в Kia Optima, вылетевшей в кювет. О пострадавших в других машинах, участвовавших в аварии, не сообщается.