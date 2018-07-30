Москвичи получат тестовую зону с 5G-интернетом в 2019 году
Пилотная зона с 5G-интернетом заработает в столице в 2019 году, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько. По его словам, в ближайшее время стандарт 5G станет основой для развития городских проектов во всех сферах общественной жизни — от образования и медицины до транспорта и ЖКХ.
"Уже сейчас Москва по плотности проникновения сотовой связи входит в десятку ведущих городов мира. Буквально 90% домов, квартир у нас сейчас имеют широкополосный скоростной интернет, а стоимость для жителей Москвы в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке", — рассказал Горбатько, отметив, что в 2018 году по рейтингу ООН Москва заняла первое место по развитию электронных сервисов.
Выступление руководителя департамента информационных технологий Москвы состоялось на презентации инновационных решений в сфере телемедицины в Морозовской детской городской клинической больнице, где развернута тестовая зона сети 5G. В рамках мероприятия было представлено два проекта: дистанционная ультразвуковая диагностика и платформа генетического секвенирования.
"Сегодня мы демонстрируем комплексы в рамках телемедицины — это роботизированные вещи, которые управляются по беспроводным сетям. Сейчас вокруг нас работает сеть 5G, это реально работающая инфраструктура беспроводная, которая объединяет оператора и роботизированные комплексы", — сообщил Александр Горбатько.
В свою очередь операционный директор столичного филиала ПАО "Мегафон" Антон Пирогов отметил возможность сети нового поколения передавать большие объемы информации в короткие сроки.
"Современные сети 5G, которые планируется развивать в рамках соглашения "Мегафона" с правительством Москвы, позволят передавать огромные объемы информации за короткий промежуток времени. Например, на передачу порядка 40 Гб потребуется около одной минуты", — указал Пирогов.
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