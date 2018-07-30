Минфин Дагестана отказал футбольному "Анжи" в финансовой помощи

Финансовая ситуация в клубе "Анжи" (Махачкала), выступающем в премьер-лиге, остается крайне сложной и вполне возможно, что команда снимется с чемпионата России. Министерство финансов Дагестана отказалось выделить клубу транш в размере 297 млн рублей.

Руководство "Анжи" направило соответствующее обращение к властям республики с просьбой выделить указанную сумму еще 13 июня, сообщает Sport24.Ru. Минфин отказал с формулировкой "общественные организации свое содержание должны осуществлять за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности".

Гендиректор "Анжи" Олег Флегонтов обратился к председателю правительства Дагестана Артему Здунову: "В настоящее время футбольный клуб "Анжи" испытывает серьезные финансовые трудности, о которых мы информировали вас в письме от 13 июня 2018 года. В связи с этим участие в вышеуказанном и последующих матчах становится невозможным и нам придется объявить о прекращении участия "Анжи" в чемпионате России".

Руководители клуба просят изыскать возможность оказать финансовую помощь футбольному клубу "Анжи" для участия в матчах чемпионата России среди команд клубов премьер-лиги и Кубка России.