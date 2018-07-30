Медведев запустил "Комету" между Севастополем и Ялтой

Глава правительства Дмитрий Медведев открыл регулярное движение скоростного пассажирского судна "Комета" между Севастополем и Ялтой. Планируется, что "Комета 120М" будет работать на регулярной линии "Севастополь — Ялта — Севастополь".

Как сообщает "Интерфакс", премьер прибыл на торжественную церемонию открытия в морской порт Севастополя вместе с другими гостями. Напротив скоростного судна был установлен небольшой колокольчик. Капитан "Кометы" Илларион Мироненко предложил Медведеву по морской традиции открыть навигацию. Глава правительства дважды ударил в колокольчик, и гости проследовали на борт судна.

На борту судна глава правительства осмотрел салон для пассажиров, поднялся в рубку капитана, где командир судна ответил на вопросы о системе управления и жизнеобеспечения корабля. Пройдя несколько морских миль по маршруту, "Комета 120М" развернулась и вернулась к причалу.

После того, как премьер сошел на землю, он признался, что "это очень хорошее судно", достойная замена "Кометам", "Ракетам", которые эксплуатировались в Советском Союзе.