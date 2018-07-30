11 тысяч за полгода: низкие зарплаты заставляют украинских военных увольняться

За первые шесть месяцев 2018 года из украинской армии уволились 11 тысяч офицеров и контрактников.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал портал Ukrmilitary, ссылаясь на данные Минобороны Украины.

Сообщается, что главная причина ухода из армии – невысокий уровень зарплат. Об этом заявили 36% опрошенных бывших военных.

Материальное положение контрактников ухудшилось после повышения социальных стандартов в Украине. Так в 2016 года минимальное денежное обеспечение военнослужащих составляло семь тысяч гривен (около 300 долларов), что равнялось пяти минимальным размерам зарплаты и в 1,6 раза превышало средний оклад по стране. С 1 января 2017 года соотношение изменилось до показателей 2,2 и 0,89 раза.

Сейчас военнослужащий Вооруженных сил Украины в среднем получает 8,7 тысячи гривен. При этом в первый год контракта ему платят не более 7,5 тысячи.

По мнению экспертов, до конца 2018 года ряды вооруженных сил Украины могут покинуть еще 18 тысяч человек.

Численность ВСУ в марте 2018 года составляла 255 тысяч человек, из них контрактников 110 тысяч человек.