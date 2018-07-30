Громкое убийство предпринимателя тремя дочерьми: суд назначит им меру пресечения

Три сестры, которых подозревают в убийстве собственного отца-тирана, доставлены в суд. На его теле эксперты насчитали 36 ножевых ранений. По одной из версий, мужчина постоянно издевался над девушками, а в день смерти напал на дочерей с ножом и даже ранил одну из них. Однако девушки якобы сумели отбиться от деспота. Суд определит, опасны ли девушки для общества, и назначит им меру пресечения.

В Останкинском суде Москвы — десятки телекамер. Громкое убийство крупного предпринимателя тремя собственными дочерьми обсуждают по всей столице. Какую меру пресечения изберёт суд сёстрам Хачатурян, станет ясно в ближайшее время. В расправе над родителем, как говорят следователи, девушки сознались практически сразу — преступление произошло за дверьми одной из квартир многоэтажки на Алтуфьевском шоссе. На такой шаг сестры Хачатурян решились неспроста: отец якобы постоянно истязал девушек. Об отношениях в их семье знал практически весь двор.

В Интернете опубликовали аудиозапись сообщений, которые Михаил Хачатурян посылал одной из своих дочерей. Судя по ним, горячий папа осыпает девушку отборным матом и, вероятно, находится не совсем в адекватном состоянии.

О том, что Михаил Хачатурян якобы употреблял наркотики и сам их продавал, также рассказывают соседи. Его не раз видели во дворе в "странном" состоянии. А периодически он открыто размахивал оружием. Заявления тоннами сыпались в местное отделение полиции, но Хачатуряну все сходило с рук.

По словам соседей, правоохранители очень хорошо знали, что Хачатурян истязал своих дочерей, угрожал оружием и, судя по всему, вел незаконный бизнес. На вопрос, почему участковый не реагировал на вызывающее поведение столь "яркого" персонажа своей подведомственной территории, сотрудники местного опорного пункта полиции не отвечают.

Знали Хачатуряна и в местной ГИБДД — туда соседи тоже не раз писали заявления.

Люксовый внедорожник Хачатуряна находится на стоянке автосервиса в соседнем дворе. Там он был постоянным клиентом — очень любил свою машину и раз в месяц заезжал сюда на диагностику и ремонт. Директор мастерской практически сразу подружился с предпринимателем, хоть и говорит, что с Хачатуряном было очень трудно работать.

Пока троих сестер — Кристину, Марию и Ангелину — следователи подозревают в убийстве. Спланированном и жестоком. Но в связи с последними подробностями трактовка преступления, вероятно, может поменяться — не исключено, что действия девушек могут назвать самообороной. Ведь жестокий отец, по словам очевидцев, не давал жизни своим чадам — друзья не раз видели на телах девушек синяки и ссадины, а старшая сестра в отделении полиции, по некоторым данным, сообщила еще и об изнасиловании.

В ближайшее время девушкам изберут меру пресечения — следствие ходатайствует перед судом об аресте всех трёх подозреваемых.