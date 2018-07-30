Хавбек сборной Франции Лемар представлен в роли игрока "Атлетико"

Полузащитник национальной сборной Франции и клуба "Монако" Тома Лемар официально стал игроком "Атлетико" из столицы Испании. Мадридский клуб представил чемпиона мира 2018 года в качестве новичка команды.

"Матрасники" заплатили клуб из Монте-Карло, по разным сведениям, от 68 до 72 млн евро. На чемпионате мира в России Лемар сыграл за национальную команду один полный матч: в группе против сборной Дании (0:0).