Молодой человек облил бензином и поджег возлюбленную на АЗС в Ялте

Трагически завершилась размолвка возлюбленной пары на заправке в Крыму — в разгар ссоры пьяный молодой человек облил свою пассию бензином и чиркнул зажигалкой. Последствия чудовищной расправы сняли на видео.

Инцидент произошел около двух часов ночи понедельника, 30 июля, на АЗС "Атан" в поселке Никита, что под Ялтой. Что стало причиной конфликта, остается неизвестным, но на заправку молодой человек приехал пьяным и вел себя агрессивно. Услышав нелицеприятные слова в свой адрес, он выхватил пистолет из заправочной колонки, облил девушку бензином и поджег.

На помощь пострадавшей бросились сотрудники и очевидцы, но к тому моменту, когда им удалось сбить пламя, у 19-летней девушки были ожоги 90% тела, одежда на ней фактически расплавилась. На кадрах видно, как медики оказывают ей первую помощь и переносят в служебный автомобиль. О ее состоянии ничего не сообщается, как и о том, был ли задержан виновник трагедии.