Шесть дней на горе-убийце: российского альпиниста попробуют снять лонглайном
Спасатели пробуют доставить еду и мобильный телефон альпинисту Андрею Гукову: он уже шестые сутки ждет помощи на пакистанской горе Латок-1. По последним сообщениям, погода в районе вершины улучшилась, и сейчас есть шанс помочь россиянину. Однако спасти его пока не получится. Как говорят в Федерации альпинизма России, он находится на слишком крутой скале, и вертолет туда подлететь не сможет. Как в этих условиях будут эвакуировать Гукова?
Шестые сутки в ожидании спасения. Александру Гукову, прикованному к отвесной стене с наклоном в 70 градусов, пытаются доставить мобильный телефон, взамен севшего, и продукты, запас которых окончательно иссяк.
Вертолеты делают облет в районе горы Латок-1, через несколько часов повторяют маневр. Безуспешно. Даже после полудня нужная высота недоступна из-за высокой облачности. Местные пилоты сообщают: из-за обилия лавин и камнепадов изменился рельеф маршрута. Более того, в выходные горы завалило снегом. Продолжился снегопад и в понедельник. Подлететь вплотную к фактически отвесной каменной стене не удастся. А потому и план по спасению претерпел изменения. Специалисты будут пробовать осуществить так называемый лонглайн, или внешнюю подвеску.
Российские специалисты работают в тесном контакте с пакистанскими властями. Пилота и альпиниста с необходимым опытом предоставляет Москва. Вертолет — Исламабад. Есть также договорённость о привлечении пилота из Непала, но требуется согласие властей Индии, чтобы ему позволили пролететь через ее территорию.
За тем, что происходит на вершине Латок-1, следит все профессиональное сообщество, информация обновляется онлайн. Из последнего — на помощь пакистанским коллегам из Москвы сегодня вылетают пилот Арсений Болдырев и альпинист Денис Провалов. Оба – мастера своего дела.
Арсений — высококлассный пилот с огромным опытом участия в спасательных операциях такого рода. Денис умеет работать с лонглайном. Мы понимаем, что получается долго, но если нам удастся сделать заброску, в которой будет еда, газ и спутниковый телефон, то Саня их дождется.
Российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов начали покорять Латок-1 месяц назад. Они смогли добраться до отметки 6775 метров. До вершины оставалось совсем немного. Сильный дождь со снегом, штормовой ветер заставили спортсменов отказаться от своей цели и они начали спуск. Для напарника Гукова он закончился трагедией. На высоте в 6200 метров Сергей Глазунов сорвался со скалы и погиб. У него было все снаряжение.
Для 42-летнего жителя Санкт-Петербурга Александра Гукова это уже вторая попытка покорить Латок-1. Первая была предпринята год назад, тогда в команде было 3 человека.
Вершину Латок-1 называют неприступной и даже горой-убийцей. Находится на границе Индии и Пакистана — входит в горную систему Каракорум, одну из самых высоких на земном шаре. С 1978 года гора не покорилась ни одному альпинисту. Было предпринято порядка 30 попыток, но мало кому удалось приблизиться к 7-километровой отметке.
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