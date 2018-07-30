Венедиктов покинул совет директоров "Эха"

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов покинул ее совет директоров из-за возникшего конфликта интересов в отношении бюджета, сообщает ТАСС.

"Я представляю там миноритариев — 34 процента. Мы в этот раз не голосовали за бюджет, мы были против бюджета. У меня возник конфликт интересов: я главный редактор, я представляю миноритариев и я с советом директоров должен одобрять бюджет, который я не одобряю. Чтобы избежать конфликта интересов и сосредоточиться на защите интересов редакции, я и покинул совет. Там будет мой заместитель [Екатерина Годлина]", — заявил Венедиктов в беседе с представителями агентства.

Ранее во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что компания "Газпром" финансирует "Эхо Москвы" и не вмешивается в ее редакционную политику. Венедиктов ранее подтвердил, что "Газпром" в политику редакции не вмешивается, однако сказал, что о финансировании станции ему ничего не известно, так как ему не показывают бюджеты. Тогда же он пообещал прояснить этот вопрос.

"Мы узнали [про участие "Газпрома"], и мы против. Именно после того, как президент рассказал нам нашу правду о бюджете, которую мы не знали. Я должен защищать интересы редакции, а не акционеров и не совета директоров. "Газпром" представляет кредиты возвратные. Бюджетирует — верно, но [деньги] возвратные — на процентной основе, с двузначной процентной ставкой", — отметил Венедиктов.

"Мы [миноритарии] против дополнительных кредитов, мы голосовали как акционеры против", — добавил он.

Представители "Газпром-Медиа" пока не прокомментировали ситуацию.