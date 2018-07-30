BMW сбил трех пешеходов на тротуаре в Новой Москве

Три пешехода пострадали в результате наезда BMW X5, вылетевшего на тротуар в Новой Москве после столкновения с Lexus, один из них позже скончался. Очевидцы сняли на видео последствия авария.

ДТП произошло в понедельник во второй половине дня на пересечении улиц Александры Монаховой и Фитаревской в поселке Коммунарка. Судя по предварительной информации и сделанным на месте кадрам, BMW врезался в Lexus на встречной полосе, после чего немецкий кроссовер вылетел с дороги и оказался на тротуаре, где сбил женщину и двоих мужчин. Удар был такой силы, что пешеходы перелетели через бетонное ограждение.

Одного из пострадавших эвакуировали на вертолете, но позже он скончался — по данным телеграм-канала "112", от кровопотери вследствие травматической ампутации ноги. Других доставили в больницу на карете скорой помощи. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Стоит напомнить, что на улице Александры Монаховой ранее произошло громкое ДТП: утром 27 ноября 2017 года легковой автомобиль сбил маму с шестилетней дочкой на пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался на месте, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.