В дагестанском Каспийске трехлетний мальчик застрелил мать из карабина

В дагестанском Каспийске трехлетний ребенок случайно застрелил свою мать, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, мальчик случайно нажал на курок карабина "Сайга", который был в доме. Пуля попала в мать – женщина, которой было около 30 лет, скончалась на месте.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют, законно ли хранилось оружие в доме.