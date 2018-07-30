Выведена формула успешного фильма

Команда ученых из США и Британии провела исследование, в ходе которого вывела формулу кассового успеха того или иного киносценария. Для этого авторы проекта проанализировали сценарии и кассовые сборы более 6,1 тысячи фильмов.

Большинство сценариев написаны по одному из шести принципов:

Непрерывное равномерное движение к подъему (истории «Из бедности в богатство»);

Движение к падению ("Ромео и Джульетта");

Резкое падение, а после подъем ("Крестный отец");

Резкий подъем, а затем падение (миф об Икаре);

Подъем, падение и снова подъем ("Золушка");

Падение, подъем и вновь падение (миф об Эдипе).

По словам ученых, больше всего денег зарабатывают фильмы, снятые по схеме "резкое падение, затем подъем". К ним относятся, к примеру, "Бегущий по лезвию", "Крестный отец", "Отступники".

Исследователи отмечают, что для крупнобюджетных картин лучше всего подходит схема "непрерывное равномерное движение к падению", а для независимых фильмов подойдет "резкий подъем, а затем падение".