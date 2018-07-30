Появилось видео аварии машины "Почты России" в Великом Новгороде

В понедельник, 30 июля, на одной из улиц Великого Новгорода в аварию попал автомобиль УАЗ с логотипом "Почта России".

По словам очевидцев, микроавтобус на скорости заехал на бордюр, перевернулся от сильного толчка и задел машину Skoda Fabia, получившую незначительные повреждения.

В результате аварии пострадала пассажирка микроавтобуса — ей была оказала необходимая медицинская помощь. О судьбе перевозимых посылок и корреспонденции не сообщается.