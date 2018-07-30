На зеленой ветке московского метро произошел сбой

Поезда на Замоскворецкой линии московского метро движутся на юг города с задержкой.

Как сообщает "Интерфакс", составы на зеленой ветке подземки в пределах кольцевой линии простаивают на станциях около пяти минут и медленно движутся в тоннелях.

В вагонах никаких объявлений о происходящем не было озвучено.

Предыдущий инцидент на Замоскворецкой линии произошел 15 июня. На станции "Новокузнецкая" зеленой ветки московского метро мужчина упал на рельсы и, несмотря на то, что машинист прибывающего поезда применил экстренное торможение, лишился руки. Пострадавший был извлечен с путей и экстренно госпитализирован.