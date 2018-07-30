Режиссер "Звездных войн" вернет Кэрри Фишер в новом эпизоде

Принцесса Лея Органа, персонаж скончавшейся два года назад актрисы Кэрри Фишер, вновь появится на киноэкранах в девятом эпизоде эпопеи "Звездные войны". При этом создатели картины не будут прибегать к компьютерной графике или поискам новой актрисы.

"Мы нашли способ почтить наследие Кэрри и ее роль Леи в девятом эпизоде, используя отснятый материал к седьмому эпизоду франшизы", — цитирует ТАСС Джей Джей Абрамса, режиссера фильма "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы". Эту задумку режиссеров благословила дочь актрисы, Билли Лурд. Джей Джей Абрамс считает, что финала саги о Скайуокерах без участия Кэрри Фишер быть не может.

Билли Лурд пошла по стопам матери: она играла в седьмом и восьмом эпизодах киноэпопеи и вновь появится в роли лейтенанта Конникса в грядущем заключительном фильме третьей трилогии "Звездных войн". Съемки начнутся 1 августа 2018 года, прокат фильма запланирован на декабрь 2019 года. Режиссером также выступит Джей Джей Абрамс.

Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года в Лос-Анджелесе. Она полюбилась публике благодаря роли принцессы Леи, а также за участие в фильмах "Под радугой", "Страж времени", "Она вернулась", "Крик 3", "Сердцеедки".