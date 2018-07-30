В Севастополе после обвала грунта рухнули два дачных дома

В Нахимовском районе Севастополя два дачных дома рухнули после обвала грунта береговой линии. Сохраняется угроза для соседних дачных домов товарищества "Парус". Местных жителей уже эвакуировали из опасной зоны.

По данным РИА Новости, на месте работают экстренные службы региона. Обстоятельства ЧП выясняются.