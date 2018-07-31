В Мексике задержали подозреваемых в похищении итальянцев

В Мексике задержаны предполагаемые организаторы похищения трех граждан Италии. О судьбе пропавших в мексиканском штате Халиско 31 января 2018 года пока ничего неизвестно.

По данным РИА Новости, оба задержанных принадлежат к картелю "Халиско – Новое поколение". Подозреваемые уже доставлены в Мехико.

Один из задержанных – Хосе Гуадалупе N – отвечал за выплату денег сотрудникам полиции Текалитлана, которые передали итальянцев преступной группировке.

Ранее генеральная прокуратура штата сообщала, что трое итальянцев, пропавших в Халиско 31 января 2018 года, были похищены сотрудниками полиции и переданы в руки местной преступной группировки.