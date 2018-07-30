Юноша, напавший с ножом на полицейского, арестован на два месяца

Молодой человек, напавший с ножом на полицейского около посольства Словакии в Москве, арестован до 27 сентября. Такое решение принял Тверской суд Москвы.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь суда, заседание проходило в закрытом от журналистов режиме. Слушателей и представителей СМИ не пустили даже на оглашение постановления судьи.

Около 15:00 27 июля у дома 33 на 1-й Брестской улице неизвестный нанес полицейскому несколько ударов ножом в область груди и скрылся. Сотрудник полиции был госпитализирован. Нападавшим оказался 17-летний юноша.