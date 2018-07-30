Во Львове осквернена могила легендарного советского разведчика

Участники организации С14 в ночь на 30 июля осквернили могилу советского разведчика Николая Кузнецова.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщило издание Zaxid.net, отметив, что вандалы зачеркнули надписи на надгробии и забрызгали их желтой краской. Красной краской нанесены другие надписи, а кроме того небрежно

нарисован малый герб Украины.

Ответственность за случившееся взяла на себя организация С14, как и за минувший акт вандализма на могиле разведчика в ночь на 21 июня 2018 года. Отмечается, что таким образом "поздравили" героя Советского Союза с днем освобождения Львова от нацистов, отмечавшегося 27 июля

В свою очередь, представитель Национальной полиции во Львовской области Иванна Кутнив заявила, что информации в Лычаковский отдел полиции об инциденте не поступала.

Могила Николая Ивановича Кузнецова размещена на Холме Славы — месте, где похоронены русские солдаты, погибшие в Первой мировой войне, а также военнослужащие Красной армии, погибшие во Второй мировой войне.

В годы Великой Отечественной войны, Кузнецов, который воевал в партизанском отряде полковника Дмитрия Медведева "Победители", лично уничтожил 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации Третьего рейха. Погиб в марте 1944 года в бою с бойцами Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ).