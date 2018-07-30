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30 июля 201819:30

Мадридский "Реал" оценил Куртуа и Виллиана в 100 млн евро

EPA

Один из грандов футбольного чемпионата Испании – мадридский "Реал", — продолжает проявлять интерес к двум игрокам лондонского "Челси". За бельгийского голкипера Тибо Куртуа и бразильского полузащитника Виллиана "сливочные" готовы выложить 100 млн евро.

При этом руководители "Челси" не отказываются от сделки и, по сообщению издания Daily Mail, всерьез рассматривает предложение из Мадрида. Однако, Куртуа клуб Романа Абрамовича не намерен отпускать, пока не найдет замену голкиперу. Источник в стане "аристократов" считает, что если клуб не подпишет нового вратаря, то бельгиец останется в Лондоне.

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