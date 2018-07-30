Премьер-лига. "Локомотив" начал чемпионат ничьей в Уфе

Матчем в столице Башкортостана между местной "Уфой" и чемпионами России из московского "Локомотива" продолжилась программа 1-го тура первенства в футбольной премьер-лиге. Команда Юрия Семина не смогла одолеть хозяев и потеряла в Уфе важные 2 очка.

Игра получилась не слишком зрелищной и зрители, которых на стадионе "Нефтяник" собралось более 10 тысяч, голов в матче так и не дождались. Стоит отметить, что хозяева играли более жестко и трое из них – Неделчару, Игбоун и Тумасян, — получили предупреждения. К количественному итогу игры стоит добавить и пенальти на 94-й минуте игры, отраженный вратарем гостей Гильерме.