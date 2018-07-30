Космическая скорость: между Ялтой и Севастополем запустили "Комету"

Большая новость для тех, кто едет на отдых в Крым. Между Севастополем и Ялтой открылось регулярное морское сообщение. На маршрут вышли теплоходы на подводных крыльях "Комета". Комфортабельные и скоростные, они преодолевают дистанцию всего за полтора часа. Старт первому рейсу дал глава правительства.

В свой первый, пока ещё только пробный рейс, готовится крылатая "Комета". Из Севастополя в Ялту — впервые за последние тридцать лет.

Капитанская рубка кометы — словно космический корабль. Летательный аппарат, не иначе. Самое современное оборудование, чтобы пассажирам было максимально комфортно. И этот тот самый случай, когда ещё можно посидеть за штурвалом. До отправления остаются считанные минуты. Экипаж готовится к отплытию.

Яркая и изящная. Ее секрет в подводных крыльях, что на высокой скорости буквально приподнимают судно.

А это архивные кадры. Вот он — прадед современной кометы. В шестидесятых теплоход связывал курортные города полуострова.

И вот спустя десятилетия регулярное морское сообщение вновь возвращается в Крым. Шестьдесят пять километров в час и 120 пассажиров на борту. Из города-героя на южный берег Крыма — всего за полтора часа. Это быстрее, чем на автобусе или автомобиле. Среди первых пассажиров — Дмитрий Медведев. По старой морской традиции — удар в судовой колокол — и теперь можно в путь!

В обход пробок, любуясь крымскими пейзажами. В кресле штурмана — Дмитрий Медведев. Курс — на Херсонес. Первые впечатления — уже на берегу.

"Достойная замена тем старым "Кометам", "Ракетам", которые у нас в Советском Союзе эксплуатировались, которые до сих пор ходят по рекам и морям. Так что я надеюсь, что оно войдет в серию и будет очень удобным средством передвижения для большого количества наших граждан, которые и в Крыму отдыхают, и которые отдыхать будут в других местах", — рассказал Дмитрий Медведев.

В курортный сезон "Комета" будет летать четыре раза в день. Стоимость билета на всю семью — всего тысяча рублей. В следующем году на рейс выйдут ещё два скоростных теплохода.

"Мы совместно с Минпромторгом рассматриваем продолжение программы, которую сейчас мы увидели по "Комете", вот, для того, чтобы три дополнительные линии можно было бы обеспечить такими замечательными современными судами", — говорит Евгений Дитрих, министр транспорта РФ.

Достаивать и ремонтировать скоростные теплоходы будут в Севастополе. Это одно из условий улучшения инвестиционного климата региона. Особое внимание и к инфраструктурным проектам.

"К 2019 году будут сданы 36 дошкольных учреждений, 13 школ. Они в значительной мере позволят решить проблему и второй смены в школах, и проблему очередей в детские сады. Мы прекрасно понимаем, как важны они, как их ждут крымчане и эти детские сады и школы, и поликлиники, и культурные центры, ждут обновления автобусного и троллейбусного парка", — отметил премьер-министр России.

Около десяти новых автобусов и троллейбусов выйдут на улицы Севастополя уже сегодня. Вот они — на площади Нахимова. В планах правительства и поддержка крымского бизнеса. Одно из предложений — повышение доступности кредитов для предпринимателей.