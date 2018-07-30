Макрону пришлось оправдываться за своего телохранителя
Во Франции набирает обороты скандал вокруг телохранителя президента Макрона. Александра Беналля обвиняют в том, что они избивал демонстрантов. В Сенат для объяснений вызвали главу МВД Франции, а во вторник сенаторы ждут руководителей правящей партии "Вперед, республика!". Скандал вокруг Беналля уже привел к кризису в правительстве и парламенте страны.
Скандал разразился, когда в Сети появилось видео, на котором телохранитель президента Макрона Александр Беналля — c нашивкой полиции, в каске, с рацией и пистолетом — избивает задержанного. За несколько минут до этого досталось и женщине, утверждают очевидцы и авторы ролика.
Теперь уже следствие ведет и прокуратура Парижа, и Главная инспекция национальной полиции. Беналля отстранили от службы, но спустя три дня после этого он уже сопровождал на Елисейских полях автобус французской сборной по футболу. Власти утверждают, что просто решил помочь с чемоданами.
Беналля предъявили обвинения в применении насилия и вмешательстве в действия представителей властей после того, как выяснилось, что он незаконно получил от офицеров полиции служебную видеозапись инцидента. Сам Беналля все отрицает: людей не бил, видео изъять и уничтожить не пытался.
Пресса считает, что это государственным скандал. Сам телохранитель называет это "летним обострением" у журналистов, цель которых — ударить по Макрону. Он уверяет, что зарплата его — не 10 тысяч евро, как пишут в газетах, а всего 6 тысяч. Несмотря на предъявленные обвинения, Бенналя пытался забрать свою машину с шофером и проблесковым маячком, которая положена лишь высшим чинам МВД. А еще, по некоторым данным, у него есть бесплатное жилье на набережной Сены, у Эйфелевой башни, в том же доме, где в свое время поселил свою любовницу бывший президент Франции Франсуа Миттеран.
Макрон долго хранил молчание, но когда его рейтинг обвалился до рекордно низких 37 процентов, был вынужден оправдываться. "Единственный человек, ответственный за случившееся, — это я, только я один, — констатировал он. — Нельзя быть лидером в хорошие времена и прятаться, когда наступают времена трудные. Александр Беналля никогда не имел доступа к ядерным кодам, он никогда не занимал 300 квадратный метров на площади Альма, и он никогда не был моим любовником".
Вслед за оправданиями была запущена кампания по отбеливанию имени Беналля. Гладко выбритый, интеллигентный, в аккуратном пиджаке и очках он появляется на телеканале TF1, дает интервью газетам, где острые вопросы обходят его стороной. Читателей возмутил навязываемый им образ: в Twitter появились предложения добавить ему каску или просто взять скриншот из нашумевшего ролика с подписью — "вот, что я сделал для Макрона".
Скандал даже парализовал работу Национальной ассамблеи. Правительству Эдуарда Филипа вынесено сразу два вотума недоверия от правых и от левых. Но даже если завтра они объединяться при голосовании, чего делать пока не хотят, им все равно не удастся набрать большинства, численное преимущество на стороне партии Макрона. А учитывая, что впереди парламентские каникулы, громких отставок по этому делу ждать не приходится.
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