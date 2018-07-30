Смертельное ДТП в Новой Москве: виновник был нетрезв

Страшная авария в московском посёлке Коммунарка. Погиб один пешеход, еще двое — госпитализированы в тяжелом состоянии. Людей сбил вылетевший на тротуар внедорожник BMW. Водитель иномарки, по словам очевидцев, был нетрезв. Кроме того, по некоторым данным, нарушитель хорошо знаком полиции — несколько месяцев назад его лишили прав.

Чёрный внедорожник уходит в крутое пике прямо на встречной полосе. Таранит Lexus. От удара BMW выносит прямо на тротуар.

Внедорожник врезается в пешеходов всего в нескольких метрах от автобусной остановки. Под колёсами оказываются 3 пешехода. Семейная пара Мария и Николай Душенко, а также 31-летний Марат Гамзатов. Он получил серьёзную травму ноги. С места аварии его увезли на вертолёте санитарной авиации, но спасти Марата не удалось. За рулём BMW был Игорь Петухов, и по словам очевидцев, водитель внедорожника был нетрезв.

"По нему видно, что он пьяный или он под чем-то. Но по глазам у него явно видно, что он в нетрезвом состоянии. И судя по всему, как мы видели запись из камер, ну как бы не может человек в адекватном состоянии вести так машину", — рассказал очевидец.

Причём по некоторым данным, Петухов в марте 2018 года был лишен прав за езду в пьяном виде. Но пока эта информация официально не подтверждена. Обоих водителей доставили на медицинское освидетельствование. Причину этого смертельного ДТП должны установить следователи.