Минюст Франции сообщил об освобождении захваченной в заложницы медсестры

Министерство юстиции Франции сообщило о благополучном разрешении инцидента с захватом заложницы в тюрьме города Салон-де-Прованс.

Медсестра освобождена и не пострадала, передает ТАСС. Подробности операции не разглашаются.

Ранее сегодня заключенный, угрожая самодельным оружием, взял в заложницы медсестру. Преступник удерживал женщину более трех часов.