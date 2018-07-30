Потапова поднялась в рейтинге WTA почти на 70 пунктов

Молодая российская теннисистка Анастасия Потапова после попадания в финал столичного турнира Moscow River Cup совершила значительный прыжок в новой классификации Женской теннисной ассоциации (WTA) и занимает 135-е место.

Спортсменка, которая уступила в московском финале сербке Ольге Данилович, переместилась с 204-го места на 135-е после. Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина, которая также играла в Москве, но лавров не снискала: она сохранила в рейтинге WTA 13-ю строчку.

В Топ-100 классификации входят также Мария Шарапова (22-е место), Анастасия Павлюченкова (28-е), Екатерина Макарова (30-е), Елена Веснина (56-е), Евгения Родина (80-е) и Екатерина Александрова (98-е).

Рейтинг WTA по-прежнему возглавляет Симона Халеп (Румыния), в Топ-10 входят Каролин Возняцки (Дания), Слоан Стивенс (США), Ангелика Кербер (Германия), Элина Свитолина (Украина), Каролина Гарсия (Франция), Гарбинье Мугуруса (Испания), Петра Квитова, Каролина Плишкова (обе — Чехия), Юлия Гёргес (Германия).