Момент страшного ДТП в Новой Москве попал в объектив автомобильного регистратора

Регистратор, установленный в автомобиле очевидца, запечатлел момент аварии с летальным исходом, произошедшей днем в понедельник, 30 июля, на пересечении улиц Александры Монаховой и Фитаревской в поселке Коммунарка в Новой Москве.

На записи виден момент столкновения Lexus и BMW, выехавшего на встречную полосу, после которого последний вылетел на тротуар около остановки общественного транспорта и сбил несколько человек.

Ранее сообщалось об одном погибшем пешеходе и двух пострадавших, однако, по уточненным данным, которые приводит ТАСС, травмированных уже трое.

По данным, пока не нашедшим подтверждения в официальных источниках, предполагаемый виновник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что ранее были опубликованы кадры резонансного ДТП, сделанные камерой уличного наблюдения.