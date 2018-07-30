Трем сестрам, убившим отца, продлили срок задержания и ужесточили обвинение

Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания трем сестрам, задержанным по подозрению в убийстве своего отца. Девушкам предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анна Селиванова, рассмотрение всех трех материалов по решению суда проходило в закрытом режиме.

В минувшую пятницу, 27 июля, в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени "моральных страданий".