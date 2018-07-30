Федор Емельяненко: каждый бой может стать последним

"Последний император" смешанных единоборств, знамениты российский боец ММА Федор Емельяненко, который готовится к поединку против американца Чейла Соннена в рамках Гран-при заокеанской лиги Bellator заявил, что не знает, какой бой для него станет последним.

Матч Емельяненко против Соннена состоится 13 октября в Нью-Йорке. "Каждый бой может быть своего рода последним, — цитирует Федора ТАСС. – Как бог даст, но я рассчитываю на удачное выступление. Если пройду этот бой, дальше будет финал, а там уже будем смотреть. В первую очередь я буду обсуждать это со своей семьей".