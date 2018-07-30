Известная гандболистка Елена Паршкова скончалась на 41-м году жизни

Чемпиона мира по гандболу 2001 года в составе сборной России Елена Паршкова умерла в Ростове-на-Дону после тяжёлой болезни. Весной нынешнего года федерация гандбола объявила сбор средств на операцию для спортсменки. Но дни ее жизни были сочтены.

Паршкова является воспитанницей клуба "Ростсельмаш", однако известность она получила, выступая за "Ладу". В составе тольяттинского клуба она три раза становилась чемпионкой России, а также выигрывала Кубок обладателей кубков. Играя за сборную России в 2001 году в Италии в составе национальной сборной Елена стала чемпионкой мира.

Экс-гандболистка после окончания карьеры жила и работала в Тольятти, в последние годы много болела и ей требовалась дорогостоящая операция. В июне в Тольятти состоялся благотворительный матч в поддержку Елены Паршковой, который прошёл в рамках Детского фестиваля гандбола.

В нём приняли участие известные гандболистки, в том числе, олимпийские чемпионки Ирина Близнова, Татьяна Ерохина и Екатерина Маренникова. Организаторам удалось собрать значительную сумму, которая должна была помочь чемпионке мира, но помощь несколько запоздала.