В упавшем в США самолете погибли три человека

Три человека погибли при крушении небольшого двухмоторного самолета в американском штате Мэн на границе с Канадой.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило федеральное управление гражданской авиации США.

Трагедия произошла примерно в 11.00 по местному времени (18.00 мск).

Самолет вылетел из канадского города Пемброк в провинцию Остров Принца Эдуарда, при этом часть маршрута проходила через американскую территорию.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Начато расследование случившегося.