Трамп сохраняет санкции в отношении России

Дональд Трамп объявил, что все антироссийские санкции останутся в силе, "в том виде, в каком они есть". Об этом американский лидер заявил в понедельник. Кроме того, президент США сказал, что ждет от европейских партнеров конкурирующих с Россией проектов по газопроводам.

"Мы уже ведем переговоры с ЕС о создании от 9 до 11 портов, за которые заплатят они (европейцы), чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы, — цитирует Трампа "Интерфакс". — И это будет наиболее конкурентоспособно".

Антироссийские санкции были введены США после воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года. В частности был введен запрет на экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым. Также Вашингтон объявил вне закона американские инвестиции в Крымский полуостров.