Депутат Рады: СБУ Украины завела дело о государственной измене против Порошенко

Внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о государственной измене против президента страны Петра Порошенко.

Как сообщил Куприй, 31 июля СБУ вызвала его для дачи показаний в качестве свидетеля. По словам депутата, летом 2017 года Порошенко подарил украинской армии 100 снайперских комплексов. Куприй обратился в спецслужбу с требованием проверить факт передачи военным оружия и наличие госизмены в таких действиях.

Куприй написал на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник, 30 июня, что СБУ расследует факт государственной измены Порошенко и кражи снайперских комплексов у спецназа.

Депутат отметил, что направил в министерство обороны Украины запрос касательно законности таких действий президента Порошенко. Ответил на его запрос глава министерства обороны Степан Полторак. Глава оборонного ведомства указал, что по договору о закупке товаров на благотворительные средства военным было передано 98, а не 100 единиц оружия, причем охотничьего, а не боевого. Также он сообщил, что публичная демонстрация и передача этого оружия является военной тайной и может причинить вред интересам национальной безопасности Украины.