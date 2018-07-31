ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение иностранных туристов в Таджикистане

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане. Его жертвами стали четыре человека. Об этом сообщила американская SITE Intelligence Group, которая мониторит информационную активность экстремистов.

Ранее представители пресс-службы МВД Таджикистана сообщили, что 29 июля в Дангаринском районе Хатлонской области в результате наезда автомобиля погибли четверо иностранных граждан, которые путешествовали по стране на велосипедах: два гражданина США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Еще три человека получили травмы, передает РИА Новости.

30 июля при попытке вооруженного сопротивления были уничтожены трое преступников, участвовавших в нападении на туристов. Еще несколько человек задержаны по подозрению в причастности к инциденту.