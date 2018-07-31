В ДТП в Абу-Даби три человека погибли и 44 получили ранения

В Абу-Даби в аварии с участием автобуса три человека погибли и 44 получили ранения. О происшествии сообщило эмиратское издание The National.

Как уточняется, автобус, перевозивший рабочих, врезался в ехавший перед ним легковой автомобиль, который, в свою очередь, врезался в микроавтобус. В результате автобус, перевернувшись несколько раз, врезался в металлическое дорожное заграждение, что и привело к жертвам.

В результате ДТП погибли и пострадали только находившиеся в автобусе рабочие из азиатских стран, никто из водителей транспортных средств не пострадал, передает РИА Новости.

По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса, ехавший с превышением скорости. Он не соблюдал дистанцию и, предположительно, разговаривал по мобильному телефону.