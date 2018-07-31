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Конфликт в Сирии 1 час назад

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31 июля 201801:12

Лаврентьев: участники переговоров по Сирии близки к разрешению противоречий

В понедельник, 30 июля, в Сочи началась международная встреча по урегулированию конфликта в Сирии в так называемом астанинском формате. В частности, речь шла о возвращении беженцев на родину и мерах при нарушении боевиками режима прекращения огня.

Вопрос о конституционной реформе в республике будут обсуждать 31 июля, напоминает телеканал "Россия 24".

Наряду с Россией, Турцией и Ираном в обсуждении принимают участие представители Сирии (причем как действующего правительства, так и оппозиции).

Как отметил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, все участники переговоров близки к разрешению всех противоречий.

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