Лаврентьев: участники переговоров по Сирии близки к разрешению противоречий

В понедельник, 30 июля, в Сочи началась международная встреча по урегулированию конфликта в Сирии в так называемом астанинском формате. В частности, речь шла о возвращении беженцев на родину и мерах при нарушении боевиками режима прекращения огня.

Вопрос о конституционной реформе в республике будут обсуждать 31 июля, напоминает телеканал "Россия 24".

Наряду с Россией, Турцией и Ираном в обсуждении принимают участие представители Сирии (причем как действующего правительства, так и оппозиции).

Как отметил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, все участники переговоров близки к разрешению всех противоречий.