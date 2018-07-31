Подозреваемый в нападении на редакцию газеты в США не признал свою вину

Джеррод Рамос, подозреваемый в нападении на редакцию издания Capital Gazette в городе Аннаполис (штат Мэриленд, США), заявил в суде о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на судебные документы.

Рамос и его адвокаты также запросили безотлагательное судебное разбирательство в присутствии присяжных, передает РИА Новости.

28 июня пять человек погибли и двое получили ранения при стрельбе в редакции издания Capital Gazette в городе Аннаполис. Подозреваемый – Джеррод Рамос, много лет безуспешно судившийся с газетой и неоднократно угрожавший ее сотрудникам. Рамосу предъявлены официальные обвинения по 23 пунктам.