СМИ: разведка США зафиксировала признаки производства новых ракет в КНДР

Службы разведки США зафиксировали признаки того, что Корейская Народно-Демократическая Республика осуществляет конструирование новых ракет на производственной площадке, где ранее изготавливали межконтинентальные ракеты, первые в этой стране. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники в американском разведывательном сообществе.

Утверждается, что речь может идти о создании двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет на производственном комплексе, расположенном недалеко от Пхеньяна. Соответствующие выводы были сделаны в течение последних нескольких недель в том числе с учетом спутниковых снимков, передает ТАСС.

Газета обращает внимание, что данные разведки указывают не на расширение ракетной программы властей Северной Кореи, а на то, что работа по разработке и конструированию современного оружия в КНДР продолжается даже после того, как президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии северокорейской ядерной угрозы.

12 июня текущего года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей. Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам переговоров. В нем Пхеньян завил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались представить КНДР гарантии безопасности.