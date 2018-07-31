Власти Колумбии расследуют жестокое убийство семерых человек

В Колумбии власти департамента Норте-де-Сантандер расследуют жестокое убийство семи человек, которое было совершено в понедельник, 30 июля, в муниципалитете Эль-Тарра.

По предварительной информации, неизвестные подъехали на мотоциклах к зданию бильярдной в одном из районов города и открыли стрельбу по людям, находившимся внутри. Семь человек погибли на месте, еще трое получили ранения.

Норте-де-Сантандер является зоной противостояния между повстанцами из Народной армии освобождения Колумбии и Армии национального освобождения, напоминает РИА Новости.