Теракт на юге Филиппин: шесть человек погибли

В провинции Басилан на юге Филиппин не менее шести человек погибли в результате взрыва машины утром во вторник, 31 июля. О происшествии сообщило информационное агентство Xinhua, ссылаясь на местные СМИ.

Как уточняется, жертвами ЧП стали по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок, передает ТАСС. Ответственность за атаку взяла на себя филиппинская джихадистская группировка "Абу Сайяф", присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России).